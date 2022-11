ŽOK “ŽELJEZARA” IZ ZENICE POBJEDNIK ODBOJKAŠKOG TURNIRA “VOGOŠĆA 2022”

U okviru obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti BiH, u organizaciji ŽOK Vogošća odigran je devetnaesti odbojkaški turnir za djevojke, koji je i ove godine učešćem crnogorske ekipe “Grebaje” Gusinje – Plav međunarodnog karaktera.

Na turniru su još nastupile i članice OK “Alipašino Polje” te ŽOK “Željezara” iz Zenice koja je osvajač turnira. Zeničanke su u finalnoj utakmici savladale domaćina OK “Vogošća” rezultatom 3:0. Osim pehara za prvo mjesto u Zenicu su otišle i tri pojedinačne nagrade i to za najboljeg libera Selmi Hodžić, najboljeg blokera Irmi Šuvalić i za najbolju igračicu turnira Ani Mariji Topalović, kao i nagrada za najboljeg trenera Sulju Hercega.

Odbojkaški klub Vogošća turnir je završio na drugom mjestu, a Anesa Čivić i Berina Kantić dobile su priznanja nabolji tehničar i najbolji primač turnira. Za smečera turnira proglašena je gošća iz Grebaja Bojana Bulatović koja je sa svojim timom zauzela treće mjesto. Posljednje četvrto mjesto pripalo Alipašinom Polju, njihova članica Samra Kuč dobila je diplomu za najboljeg korektora ovogodišnjeg turnira.