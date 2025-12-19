ZIMSKA PRIČA U VOGOŠĆI OVE GODINE DONOSI BOGAT SADRŽAJ

Ove godine prvi dan zime 21. decembra Vogošćani mogu dočekati na trgu ispred Upravne zgrade JU KSC Vogošća gdje će biti upriličen koncert KUD-a Vogošća i ansambla “Nota”, čime će biti otvorena ovogodišnja „Zimska priča“. Tu su i drugi prigodni sadržaji u kojima će građani Vogošće, ali i gosti uživati u programu koji se organizuje povodom novogodišnjih praznika, te u prvim sedmicama nove 2026. godine. Kao i predhodnih godina najviše sadržaja je planirano za najmlađe naglašava direktorica JU KSC Vogošća Adna Konaković. Sigurno je da će veliki broj Vogošćana uživati u svim zimskim sadržajima koje su pripremili iz JU KSC Vogošća.