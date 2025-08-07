ZAVRŠENI RADOVI NA DOGRADNJI OŠ „ZAHID BARUČIJA“ , PROSTORIJE ĆE MOĆI KORISTITI NAKON TEHNIČKOG PRIJEMA

Radovi na dogradnji OŠ „Zahid Baručija“ koji su započeli prije dvije godine su okončani. U školi sada imaju nove učionice, prostoriju za produženi boravak, kabinet za informatiku, školsku kuhinju, lift i novu zbornicu sa potpuno novom školskom opremom. Sve ove prostorije moći će koristiti nakon tehničkog prijema koji bi trebao biti gotov do početka nove školske godine. Nakon toga u planu je izgradnja sportske sale, kao i vanjsko uređenje škole .

Ovaj projekat je realizovan uz podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS i Općine Vogošća.