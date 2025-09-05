ZAPOČEO PROCES IZRADE LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA (LEAP) OPĆINE VOGOŠĆA

Danas je u Općini Vogošća održan prvi sastanak Radne grupe za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP), strateškog dokumenta koji će usmjeravati politiku zaštite okoliša i održivog razvoja naše općine u narednih pet godina.

Kroz izradu LEAP-a, Općina Vogošća želi unaprijediti zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih resursa, osigurati zdravije i kvalitetnije životno okruženje za građane, uključiti javnost, privredu i institucije u procese odlučivanja, te postaviti temelje za dugoročno održiv razvoj zajednice.



Na prvom sastanku predstavljena je metodologija izrade i dogovoreni su naredni koraci u radu, uz naglasak na važnost konsultacija sa širom javnošću i transparentnost procesa.