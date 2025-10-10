ZAPOČELA SANACIJA DIJELA ULICE VOGOŠĆANSKIH ODREDA

Od 9.10.2025.godine otpočeli su radovi na sanaciji dijela saobraćajnice u ulici Vogošćanskih odreda u dužini od oko 90 metara. Radove izvodi firma “OXA” d.o.o. Sarajevo, a izvode sa na osnovu ugovora o izvođenju radova na sanaciji lokalnih puteva u ulicama Nebočaj, Vogošćanskih odreda, Igmanska, Ljetovik i Garež i sanacija pješačkih staza u ulicama Jošanička i Igmanska.

Vrijednost ugovorenih radova na sanaciji ove saobraćajnice iznose oko 44.000,00 KM, a finansiraju se sredstvima Budžeta Općine Vogošća.

Radovi podrazumijevaju mašinski iskop, pripremu podtla, ojačanje podtla (izradu grede), izradu nosivog sloja tampona, ugradnju ivičnjaka, ugradnju slivnika za odvodnju i asfaltiranje u jednom sloju debljine 7 centimetara. Širina kolovoza je 3 metara.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.