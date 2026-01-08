ZAJEDNO ZA ZAJEDNICU: ČLANOVI ATV KLUBA MOTKA ČISTILI SNIJEG U VOGOŠĆI

Obilne snježne padavine koje su proteklih dana zahvatile područje Vogošće otežale su svakodnevno kretanje građana, naročito u sporednim i užim ulicama. Prepoznajući potrebe svojih sugrađana, članovi ATV Kluba Motka samoinicijativno su organizovali akciju čišćenja snijega, montirajući grtalice na svoje kvadove i izlazeći na teren.

Kvadovi, prilagođeni teškim uslovima i nepristupačnom terenu, pokazali su se kao idealno rješenje za brzo i efikasno uklanjanje snijega. Članovi kluba čistili su ulice, prilaze i dijelove naselja gdje je mehanizacija teže dostupna, čime su značajno doprinijeli sigurnijem kretanju stanovništva.

Ova akcija naišla je na pozitivne reakcije građana, koji su izrazili zahvalnost i podršku članovima kluba. ATV Klub Motka i ranije je bio poznat po humanitarnim i društveno korisnim aktivnostima, a i ovoga puta su pokazali da su uvijek spremni stati uz svoju zajednicu.

Primjer koji su dali članovi ATV Kluba Motka još jednom podsjeća na važnost solidarnosti, posebno u zimskim uslovima, kada mala gesta može značiti veliku pomoć onima kojima je najpotrebnija.