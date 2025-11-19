ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE PUTEVA I VOGOŠĆANSKIH ULICA ZADUŽENA FIRMA „AME“

Zimsko održavanje puteva u Općini Vogošća zvanično je počelo, a ekipe su već raspoređene na ključne lokacije. Prioriteti su glavni putevi, prilazi objektima od javnog značaja, autobuske linije te naselja u višim zonama. Mehanizacija je pripremljena, a obezbijeđene su i dovoljne količine soli i abrazivnog materijala. Iz Općine Vogošća poručuju da će se radovi odvijati neprekidno, u skladu s vremenskim prilikama, te apeluju na građane da budu strpljivi i da svoja vozila ne parkiraju na mjestima koja otežavaju prolazak mašina. Cilj je osigurati sigurno i nesmetano kretanje svih učesnika u saobraćaju tokom zimskog perioda.

Ove zime za održavanje i čišćenje puteva na području naše općine zadužena je firma “AME”, dok je dio lokalnih cesta u dužini od 22 kilometra predat Direkciji za puteve KS. Dužina lokalnih i nekategorisanih puteva u svim mjesnim zajednicama iznosi 126 km, te trotoara u dužini od 31 km. Planom je predviđeno i održavanje stepeništa i pothodnika, a tu je i zakonska obaveza stanara i poslodavaca da čiste snijeg ispred svojih stambenih zgrada i poslovnih objekata. Naravno sve će zavisiti od toga koliko ćemo ove zime imati dana sa obilnijim snježnim padavinama.

Stalno dežurstvo zimske službe se uvodi od 15. novembra tekuće godine do 15. marta naredne godine. Maksimalna vrijednost zaključenog ugovora iznosi 607.000 KM. Nadzor nad radovima zimskog održavanja puteva vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.