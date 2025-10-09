ZA VOGOŠĆANE JE HALID BEŠLIĆ LEGENDA KOJU NEĆE ZABORAVITI

Sinoć se u Sarajevu, na platou Skenderije, ispred Doma mladih okupilo više od hiljadu ljudi koji su zajedno odali počast legendi bosanskohercegovačke muzike Halidu Bešliću, čovjeku čije su pjesme obilježile decenije. Halid je bio origanal i neponovljiv i za njega se može reći da je pripadao svima sa svojom velikom romanijskom, bosanskohercegovačkom dušom. Halid je čovjek kojeg Vogošćani neće zaboraviti, saznali smo to danas na vogošćanskim ulicama.

Legende ne umiru, legende žive u srcima onih koji ih vole. Sinoćnji događaj, bezbrojne poruke posvećene ovom velikom čovjeku, bol zbog njegovog odlaska i ponos jer smo ga imali dokaz su da Halid Bešlić, ČOVJEK, nikad neće biti zaboravljen.