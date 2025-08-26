ZA USPJEŠNOG RIBARA ESADA VEJSILOVIĆA RIBOLOV JE NAJBOLJI LIJEK I BIJEG OD SVAKODNEVNICE

Priroda je najbolji lijek, ali i bijeg od sive svakodnevice. Mnogo je načina na koje se ljudi mogu sjediniti s prirodom, a jedan od njih je i ribolov. Trenutno je član SRD „Vogošća“ i već dva puta je bio prvak. Ribolov ima posebnu čar koju je teško riječima opisati, kazao nam je Esad. Za njega pecanje nije samo hobi, nego i jednim dijelom način života. Pecam od djetinjstva već, jednostavno, čovjek se rodi s tim, da možeš satima gledati u prirodu, vodu i uživati.

Svima koji imaju nekih zdravstvenih problema, od sveg srca preporučuje da nabave udicu i počnu da pecaju. Ono opušta, liječi, zaborave se svi probemi. Voda smiruje, odnosi nervozu a u to smo se uvjerili i mi.