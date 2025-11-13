VRTIĆ “LJILJANI” VOGOŠĆA: KREATIVNE RADIONICE U ZNAKU JESENI

U vrtiću „Ljiljani” jesen je stigla u najljepšim bojama i donijela mnogo radosti mališanima. Djeca su zajedno sa svojim odgajateljicama učestvovala u brojnim jesenjim aktivnostima. Kroz pjesmu, igru i druženje razvijaju maštu, kreativnost i ljubav prema prirodi.

Također, mališani zajedno sa svojim odgajateljicama pripremaju prigodan program povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Atmosfera u vrtiću „Ljiljani” bila je ispunjena radošću, dječijim osmijesima i ponosom koji se osjeća u svakom kutku ove tople ustanove.