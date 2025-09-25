VRIJEME JE ZA JESENJU SJETVU

Jesen je za poljoprivrednike vrijeme ubiranja plodova svoga rada, ali i pripreme za novu sjetvu, odnosno vegetacijsku sezonu. Lijepo vrijeme ove jeseni je pogodno za poljoprivredne radove na njivama, kaže nam poznati vogošćanski poljoprivrednik Muhamed Hamo Softić. Ovi vrijedni ljudi imaju pune ruke posla zavisno od tipa gazdinstva.

Iskusni poljoprivrednici znaju da je jesenje oranje mnogo važnije od proljetnog, a osim radova sa mehanizacijom skupljaju se i posljednji ovogodišnji sočni i zreli plodovi povrća i voća. Odmah nakon toga je vrijeme za pripremanje zimnice i za skladištenje voća i povrća za duge i hladne zimske dane. Nekada su za ovu namjenu poljoprivrednici imali trapove, ali sada većina nema tu mogućnost. Hamo dodaje da je utrapljeno voće i povrće idealno za konzumaciju jer na ovaj način sačuva svježinu i ukus.

Jesen je također vrijeme za čišćenje njiva i parcela od trave i drugog otpada, za popravku mehanizacije i alata, kao i za dugoročno planiranje svakog poljoprivrednika. Prilikom posjete Hami Softiću uživali smo u njegovom lijepo uređenom dvorištu.