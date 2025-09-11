VRIJEME JE CVJETANJA AMBROZIJE

Amborzija je korov koja izaziva probleme kod većina alergičara. U punom je cvatu upravo u mjesecu septembru. Polen ambrozije je jedan od najjačih poznatih alergenata. Kao manifestacija alergije javlja se crvenilo očiju, suzenje, začepljenje nosa, svrab u nosu, kihanje, kašalj, otežano disanje, astma i promjene na koži i probavi.Upravo zbog svega navedenog Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo zahtjeva hitno pojačavanje inspekcijskih kontrola u KS. Cilj je osigurati da obveznici provode mjere propisane federalnom Odlukom o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanja visoko alergene biljke – ambrozija.

Ministarstvo dobija redovne izvještaje od KJKP Park o pojavi ambrozije izvan zelenih površina kojim upravlja ovo preduzeće, a radi se o lokalitetima uz šetnice, saobraćajnice, stadione i druge javne objekte. U razgovoru sa Aldijanom Hamza, glasnogovornicom KJKP “Park” smo saznali da na području Općine Vogošća nema ambrozije i da građani nemaju razloga za brigu.

Uklanjanje ove opasne biljke ključno je za zaštitu zdravlja stanovništva, a najefikasniji način njenog uklanjanja je čupanje biljke iz korijena, a ne samo košenje. Nakon čupanja, prikupljenu biomasu treba spakovati u vreće i odložiti na deponije kako bi se spriječilo daljnje širenje polena. Alergičnim osobama se savjetuje da prate izvještaje o koncentraciji polena, izbjegavaju kritične lokacije i posjete porodičnog ljekara u slučaju pogoršanja simptoma.