VRIJEDNI PRIPADNICI VD „VOGOŠĆA“ KONTINUIRANO RADE NA OPREMANJU NOVIH PROSTORIJA

Nakon što je Vlada FBiH donijela odluku da kasarnu “Enver Šehović” stavi na raspolaganje i trajno korištenje specijalnoj jedinici policije MUP-a Federacije BiH Vatrogasno društvo „Vogošća“ je moralo naći novu lokaciju gdje će smjestiti ljude i materijalno-tehnička sredstva. Trenutno se nalaze u prostoru „Pretisa“ gdje pripadnici Vatrogasnog društva „Vogošća“ izvode radove na uređenju novih prostorija. Značajnu podršku vogošćanskim dobrovoljcima pružila je Općina Vogošća.

Gotovo neprekidno neumorni vogošćanski dobrovoljci rade na stavljanju u funkciju svih prostorija kako bi bili u punom kapacitetu obavljati djelatnost zbog koje i jesu tu, štititi ljude i materijalna dobra ukoliko to bude potrebno. Trenutno uporedo izvode radove u samom domu, ali i opremanju garaže gdje će smjestiti svoja vozila koja su do sada bila u Ilijašu. Zbog toga se predsjednik društva Jasmin Žigić, osim Općini Vogošća, zahvalio i Općini Ilijaš i firmi „Pretis“, ali i pojedincima i udruženjima koji im pomažu na različite načine. Tako su novčanu podršku VD „Vogošća“ pružili i Damir Husejnović iz Austrije (1.700 KM) i OU „Tempo“ iz Vogošće (1.000 KM) za opremanje prostorija.

Naravno, svako od nas može podržati i pomoći ovim nesebičnim i hrabrim ljudima da potpuno opreme nove prostorije nakon čega će, kao i do sada, u punom kapacitetu biti na raspolaganju svojoj lokalnoj zajednici.