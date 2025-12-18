VRAĆAMO LI PONOVO MASKE U UPOTREBU?

Zbog situacije sa zagađenjem zraka, tokom jučerašnjeg dana kontaktirali smo Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i razgovarali sa dr. Agneseom Porović -Hodžić, epidemiologinjom i supervizoricomprograma zdravstva, o negativnim posljedicama ovakvog zagađenja po zdravlje stanovnika, a o čemu smo iscrpnije izvještavali u našim programima tokom jučerašnjeg dana. S obzirom na ozbiljnost situacije i brojne apele zdravstvenih radnika, zabrinutost roditelja i svih ostalih kategorija stanovništva, a koje su pogođene problemom zagađenja, pažnju smo usmjerili na korištenje zaštitnih maski, njihovu efikasnost i pitanje o tome pomažu li u zaštiti od aero zagađenja.

“Lebdeće čestice (PM 2.5 i PM10) su izuzetno štetne po zdravlje. Ove čestice, koje se nalaze u smogu, prodiru u naše disajne organe i uzrokuju štetu. To mogu biti čestice čađi, različitih onečišćenja poput teških metala sumpornih oksida, prašine te virusi i bakterije. U želji da pronađemo načine sa se zaštitimo nerijetko ćemo posegnuti za maskama. Međutim i tu nailazimo na problem jer bilo koje maske nam neće pomoći, potrebno je koristiti one za koje postoje dokazi da smanjuju rizike.” – objasnila je između ostalog dr. Agnesa Porović – Hodžić

Svi dostupni tipovi maski nisu jednako efikasni i nošenje tkanine, šalova i hirurških maski ne smanjuje rizik od izloženosti. Obične hirurške maske nisu djelotvorna zaštita. Maska mora dobro prijanjati uz lice, jer efikasnost maske zavisi i od toga koliko dobro prijanja uz lice

Maske se moraju često mijenjati mogu se kupiti u apotekama po cijeni do 10 KM po jednom komadu.