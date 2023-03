VOGOŠĆANSKI UČENICI UČESTVUJU U “ŠKOLI PLANINARSTVA”

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS juče je započelo realiziranje “Škole planinarstva”, uz koordinaciju JU “Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo”. “Škola planinarstva” usmjerena je ka svim učenicima VII razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo u skladu s Nastavnim planom i programom, a osnovni cilj je da svaki učenik sedmog razreda boravi u prirodi i prođe osnovni program izletničkog palninarenja, kako bi se stekle vještine i znanja koja će utjecati da učenici zavole ovaj vid aktivnosti koji je izvrstan alat u odgoju, obrazovanju i očuvanju zdravlja.

Oko 4.100 učenika raspoređenih u sedam velikih grupa, od kojih svaka broji po tri podgrupe, obići će planinarske staze: Bjelašnice, Igmana i Trebevića, a planinarske pohode u ukupnom trajanju od tri sedmice, odnosno 21 dan, realizirat će se u martu, aprilu i maju u terminima: od 13. do 21. marta 2023. godine, od 24. do 28. aprila 2023. godine i od 4. do 5. maja 2023. godine i od 22. do 30. maja 2023. godine.

Podršku u realiziranju projekta pružit će Planinarski savez FBiH, Gorska služba spašavanja KS i JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS.Prva podgrupa učenika koja broji ukupno 209 učenika, juče je pohodila Bjelašnicu na stazi od Babinog dola (Kuća spasa) do Lisičje glave, u ukupnoj dužini od oko 7 km. Na Igmanu je druga podgrupa koja broji 191 učenika, a prošla je stazama od velikog parkinga preko Ravne Vale do Velikog polja, u ukupnoj dužini od oko 8 km, dok je treća podgrupa koja broji 205 učenika, prošla stazama Trebevića – Ravne, Dobra voda, Studenac – Dom PD Trebević, Bob staza i Vidikovac, u ukupnoj dužini od oko 7 km.

Za sigurnost učenika tokom planinarskog pohoda, osim GSS-a i Hitne pomoći, angažirana su 23 vodiča Planinarskog saveza FBiH, kao i 31 nastavnik u pratnji učenika.