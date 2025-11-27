VOGOŠĆANSKI SREDNJOŠKOLCI PRISUSTVOVALI PROJEKCIJI FILMA “ZMAJ OD BOSNE”

25. novembar, Dan državnosti BiH je u Vogošći obilježen nizom prigodnih događaja u organizaciji JU KSC Vogošća i Općine Vogošća. Osim tematske tribine pod nazivom “Za tebe, Bosno i Hercegovino” i promocije knjige “Pasija i pasjaluk u Sarajevu” autora Muhameda Smajića i Svečane sjednice Općinskog vijeća Vogošća juče je za vogošćanske srednjoškolce upriličena projekcija dokumentarnog filma “Zmaj od Bosne”.

U vogošćanskoj kino sali učenici SŠC Vogošća zajedno sa profesorima i direktorom škole su imali priliku saznati više o gradačačkom begu Huseinu kapetanu Gradaščeviću, poznatijem kao Zmaj od Bosne. Zbog svojih djela, a pogotovo borbe za bosansku autonomiju u Osmanskom carstvu ostao je zauvijek upisan u historiji Bosne i Hercegovine.