VOGOŠĆANSKI RIBARI SE TAKMIČILI U SPIN BACAČKOJ DISCIPLINI U METU

SRD “Vogošća” je proteklog vikenda organizovalo druženje za svoje članove na takmičarskoj stazi Lađenica, uz roštilj i takmičenje u bacačkoj disciplini u metu pod nazivom spin. Okušalo se 14 ribara, a prvo mjesto je zauzeo Jasmin Škamo, drugo mjesto Aldin Omerović, a na trećem mjestu je Almir Jahijagić.

Najboljim su dodijeljene medalje i diplome. Suđenje je obavio državni sudija Mirsad Alagić. Prisutne je na druženju zabavljao ribar i harmonikaš Mirsad Mujagic.

Inače, SRD “Vogošća” ove godine obilježava 65 godina postojanja i uspješnog rada. Tim povodom 11. novembra će održati Svečanu skupštinu društva.