VOGOŠĆANSKI RIBARI OSTVARUJU ZAPAŽENE REZULTATE

Sportsko ribolovno društvo “Vogošća” u protekloj godini realizovalo je niz aktivnosti usmjerenih na unapređenje ribolova, očuvanje ribljeg fonda i promociju sportskog ribolova. Učestvovali su na brojnim takmičenjima, organizovali druženja, te vodili brigu o očuvanju prirode. Na takmičarskom planu, i ove godine bilježe zapažene rezultate.

Na međunarodnom turniru u Nevesinju, gdje je učestvovalo 12 ribolovačkih ekipa, osvojili su ekipno treće mjesto, a njihovi članovi Jahijagić i Efendić ponijeli su i sektorske medalje. Na turniru u Jajcu, vogošćanski ribari, zasluženo, su osvojili prvo mjesto.

Ribolov nije samo sportska disciplina. To je i prilika za uživanje u prirodi i druženje sa istomišljenicima.