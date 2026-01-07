VOGOŠĆANSKI PRAVOSLAVCI PROSLAVILI BLAGDAN BOŽIĆ

Pravoslavni vjernici danas širom Bosne i Hercegovine proslavljaju Božić, najradosniji hrišćanski praznik – dan rođenja Isusa Hrista.

Kod ovdašnjih pravoslavaca Božić je praznik sa dosta običaja i njegova proslava počela je odlaskom na jutarnju liturgiju, na kojoj su vjernici koji su postili božićni post pristupili svetoj tajni pričešća. Nakon liturgije, ukućani se okupljaju oko božićne trpeze. Liturgija je služena i u crkvi svetog Nikolaja u Reljevu. Svečanu liturgiju predvodio je paroh Reljevske parohije jerej Duško Lalović koji je ukazao na značaj hrišćanskog blagdana kojim se slavi ponovno rođenje Isusa Hrista. Dodao je takođe da svi običaji koji se praktikuju uz Božić zapravo potiču na radost i veselje. Jedan od važnih segmenata je i paljenje Badnjaka, onako kako su to činili pravoslavni preci od starina.

Božić se slavi tri dana, a vjernici se pozdravljaju sa “Mir Božiji – Hristos se rodi”, uz otpozdrav “Vaistinu se rodi”.

Svima vama koji slavite Božić danas, u BiH i širom svijeta, kolektiv RTV Vogošća želi sretan Božić “Mir Božiji Hristos se rodi”.