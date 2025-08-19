VOGOŠĆANSKI PČELARI PRATE SVJETSKE TRENDOVE U PČELARSTVU

U Vogošći i BiH sve je više onih koji se odlučuju profesionalno ili iz hobija baviti pčelarstvom. Da bi prinosi bili što bolji, a pčelari sposobniji za različite izazove neophodna im je stalna edukacija o modernim svjetskim trendovima, kao i praktičnim iskustvima dugogodišnjih pčelara.

Jedan od onih koji ovaj posao radi iz ljubavi potpuno svjestan stalnih promjena i napretka i u ovoj oblasti je vogošćanski pčelar Mihret Halilović koji je kupio mašinu za krem med. Mihret je imao priliku da u evropskim zemljama vidi koliko je ovakav med popularan i da ga rado konzumiraju svi, od najmlađih do najstarijih građana. Medu se dodaju različiti okusi i na taj način je sve više onih koji ga redovno konzumiraju.

Med na ovaj način ne gubi kvalitet iako su mu tekstura i ukus drugačiji, tako da je sve više onih na čijoj će se trpezi naći tzv. krem med. Mihret ističe da ovaj med posebno vole djeca i da im od ranog djetinjstva može postati neizostvani obrok.