VOGOŠĆANSKI MERHAMET RADI NA POBOLJŠANJU USLOVA U CILJU PRUŽANJA POMOĆI NAJUGROŽENIJEM STANOVNIŠTVU

Osnovni odbor MDD „Merhamet“ Vogošća u prošloj godini realizovao je različite humanitarne aktivnosti.Tokom godine redovnim korisnicima podijeljeno je više od 300 prehrambenih i higijenskih paketa, a uspješno je realizovana i akcija kupovine i podjele kurbana.

Inače fokus rada MDD “Merhamet” OO Vogošća odnosi se na brigu o socijalno ugroženim i bolesnim osobama. Zahvaljujući podršci donatora koja je od ključne važnosti merhamet u Vogošći kontinuirano obezbjeđuje pomoć korisnicima. U narednom periodu zahvaljujući donacijama biće podjeljen određen broj paketa korisnicima.