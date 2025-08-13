Naslovnica VIJESTI INFO VOGOŠĆANSKI MERHAMET RADI NA POBOLJŠANJU USLOVA U CILJU PRUŽANJA POMOĆI NAJUGROŽENIJEM...

VOGOŠĆANSKI MERHAMET RADI NA POBOLJŠANJU USLOVA U CILJU PRUŽANJA POMOĆI NAJUGROŽENIJEM STANOVNIŠTVU

Azra Mešanović
Osnovni odbor MDD „Merhamet“ Vogošća u prošloj godini realizovao je različite humanitarne aktivnosti.Tokom godine redovnim korisnicima podijeljeno je više od 300 prehrambenih i higijenskih paketa, a uspješno je realizovana i akcija kupovine i podjele kurbana.

Inače fokus rada MDD  “Merhamet”  OO Vogošća odnosi se na  brigu o socijalno  ugroženim i bolesnim osobama. Zahvaljujući podršci donatora koja je od ključne važnosti  merhamet u Vogošći kontinuirano obezbjeđuje pomoć korisnicima. U narednom periodu zahvaljujući donacijama biće podjeljen određen broj paketa korisnicima.

