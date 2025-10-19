VOGOŠĆANSKI KARATE KLUB “SAMBON” NASTAVLJA NIZATI USPJEHE

Jučer je uspješno završeno “Otvoreno prvenstvo Mostara” u organizaciji karate kluba “Semih” Mostar, na kojem je Karate klub “Sambon” nastupio sa čak 12 takmičara.
U izuzetno jakoj konkurenciji borci su ostvarili sjajan uspjeh, zauzevši visoko 3. mjesto u generalnom plasmanu za službene kategorije, osvojivši ukupno:
9 zlatnih medalja
2 bronzane medalje
Ukupni rezultat takmičara u službenim kategorijama:
Prvo mjesto osvojili su:
Salkić Hamza (BORBE – dječaci 11g. –40kg)
Mujezinović Vedad (BORBE – dječaci 11g. +50kg)
Sinanović Said (BORBE – juniori –76kg)
Karahasanović Adel (BORBE – seniori –67kg)
Bektić Asija (BORBE – djevojčice 10g. –40kg)
Jahić Anida (BORBE – djevojčice 13g. –44kg)
Mahmutović Hana (BORBE – djevojčice 13g. -54kg)
Treće mjesto osvojili su:
Ramić Elif (BORBE – djevojčice 11g. –40kg)
Salkić Merjem (BORBE – kadetkinje –54kg)
Ukupni rezultat u neslužbenim kategorijama:
Prvo mjesto osvojili su:
Jahić Adin (BORBE – dječaci 8/9g. –26kg)
Ismail Smajlović (BORBE – dječaci 8/9g. –30kg)
Nakon uspješno završenog prvenstva u Mostaru, takmičari KK „Sambon“ ne staju!
Već danas ih očekuje novi izazov, karate turnir u Živinicama, u organizaciji karate kluba “Seiken” Živinice.
Takmičare su jučer predvodili treneri:
Amer Varajić, Nejla Mujković i Adel Karahasanović.
Iskrene čestitke svim takmičarima na predanosti, borbenosti i vrhunskim rezultatima!