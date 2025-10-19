VOGOŠĆANSKI KARATE KLUB “SAMBON” NASTAVLJA NIZATI USPJEHE

Jučer je uspješno završeno “Otvoreno prvenstvo Mostara” u organizaciji karate kluba “Semih” Mostar, na kojem je Karate klub “Sambon” nastupio sa čak 12 takmičara.

U izuzetno jakoj konkurenciji borci su ostvarili sjajan uspjeh, zauzevši visoko 3. mjesto u generalnom plasmanu za službene kategorije, osvojivši ukupno:

9 zlatnih medalja

2 bronzane medalje

Ukupni rezultat takmičara u službenim kategorijama:

Prvo mjesto osvojili su:

Salkić Hamza (BORBE – dječaci 11g. –40kg)

Mujezinović Vedad (BORBE – dječaci 11g. +50kg)

Sinanović Said (BORBE – juniori –76kg)

Karahasanović Adel (BORBE – seniori –67kg)

Bektić Asija (BORBE – djevojčice 10g. –40kg)

Jahić Anida (BORBE – djevojčice 13g. –44kg)

Mahmutović Hana (BORBE – djevojčice 13g. -54kg)

Treće mjesto osvojili su:

Ramić Elif (BORBE – djevojčice 11g. –40kg)

Salkić Merjem (BORBE – kadetkinje –54kg)

Ukupni rezultat u neslužbenim kategorijama:

Prvo mjesto osvojili su:

Jahić Adin (BORBE – dječaci 8/9g. –26kg)

Ismail Smajlović (BORBE – dječaci 8/9g. –30kg)

Nakon uspješno završenog prvenstva u Mostaru, takmičari KK „Sambon“ ne staju!

Već danas ih očekuje novi izazov, karate turnir u Živinicama, u organizaciji karate kluba “Seiken” Živinice.

Takmičare su jučer predvodili treneri:

Amer Varajić, Nejla Mujković i Adel Karahasanović.

Iskrene čestitke svim takmičarima na predanosti, borbenosti i vrhunskim rezultatima!