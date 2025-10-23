VOGOŠĆANSKI BAZEN RADI PUNIH PET GODINA

Šesnaestog oktobra je navršeno punih 5 godina od kako je sa radom ponovo počeo vogošćanski bazen. U proteklih pet godina rada bazen je opradavo očekivanja uposlenih, rekreativaca, sportista ali i velikog broja djece koja su upravo u vogošćanskom bazenu naučila plivati. Ono što je posebno zanimljivo jeste da vikendom na bazenu postoje termini samo za žene.

Od Semira Kahrimana, samostalnog stručnog saradnika na bazenu, smo saznali da je u proteklih pet godina oko 100.000 korisnika, djece i rekreativaca boravilo na bazenu. Osim škole plivanja za djecu i odrasle na bazenu se realizuje i projekat “Treći čas” za učenike četvrtog razreda osnovnih škola. Plivanje je svakako jedan od najzdravijih sportova pa toplo preporučujemo da posjetite vogošćanski bazen i uživate.