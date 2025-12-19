VOGOŠĆANSKI ATLETIČARI NASTAVLJAJU NIZATI USPJEHE

Naši mladi atletičari i ove godine ostvarili su zapažen uspjeh na Božićnom mitingu u Makarskoj. U konkurenciji oko 500 takmičara, klub je predstavljao 22 sportista. Ostvareni su izvanredni rezultati i osvojeno ukupno sedam medalja.
Zlatne medalje su osvojili:
Davud Bijedić – 2013.god. – vortex
Selsebil Sinanović – 2010.god. – 600m
Srebrenu medalju:
Damian Slavuljica – 2010.god. – bacanje koplja
A bronzane medalje:
Dalal Matanović – 2015.god. – 60m
Lejla Kahriman – 2014.god. – vortex
Haris Nuhanović – 2009.god. – bacanje kugle
Džejla Baždar – 2006.god. – 800m.
Ovaj nastup još jednom potvrđuje kvalitet rada i predanost takmičara, trenera i roditelja. Čestitamo svim takmičarima na osvojenim rezultatima, a naročito osvajačima medalja.