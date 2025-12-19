VOGOŠĆANSKI ATLETIČARI NASTAVLJAJU NIZATI USPJEHE

Naši mladi atletičari i ove godine ostvarili su zapažen uspjeh na Božićnom mitingu u Makarskoj. U konkurenciji oko 500 takmičara, klub je predstavljao 22 sportista. Ostvareni su izvanredni rezultati i osvojeno ukupno sedam medalja.

Zlatne medalje su osvojili:

Davud Bijedić – 2013.god. – vortex

Selsebil Sinanović – 2010.god. – 600m

Srebrenu medalju:

Damian Slavuljica – 2010.god. – bacanje koplja

A bronzane medalje:

Dalal Matanović – 2015.god. – 60m

Lejla Kahriman – 2014.god. – vortex

Haris Nuhanović – 2009.god. – bacanje kugle

Džejla Baždar – 2006.god. – 800m.

Ovaj nastup još jednom potvrđuje kvalitet rada i predanost takmičara, trenera i roditelja. Čestitamo svim takmičarima na osvojenim rezultatima, a naročito osvajačima medalja.