VOGOŠĆANSKE GIMNASTIČARKE NASTAVLJAJU NIZATI USPJEHE

Članice GK „Olimp“ su imale zapažene nastupe i rezultate na nekoliko takmičenja. U vikendu za nama nastupile su na turniru KRG Arabesque održanom u Sarajevu, a prije toga su boravile na Zlatiboru, u Zenici i u Visokom. Vogošćanske lavice su se na turnirima okitile najsjajnijim odličjima, a posebno su zablistale najmlađe vogošćanske takmičarke. Trenutno se pripremaju za nastup na Kantonalnom takmičenju u ritmičkoj gimnastici koje će biti održano krajem novembra.

U klubu se vrši upis novih članica i to uzrasta od 4-10 godina. Ritmička gimnastika predstavlja spoj umjetnosti pokreta, plesa, baleta, akrobatike i elegancije. Gimnastičarke koriste različite rekvizite: vijaču, obruč, loptu, čunjeve i traku.