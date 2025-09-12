VOGOŠĆANKA ĆAMILA KRATOVAC CVIJEĆEM TKA BOSANSKI ŠARENI ĆILIM

U vremenu kada sve više govorimo o očuvanju životne sredine i potrebi da dižemo ekološku svijest kod naših sugrađana pravo je osvježenje i užitak upoznati ljude koji se cijeli život iz hobija bave hortikulturom i uređenjem životnog prostora. Upravo takva je Vogošćanka Ćamila Kratovac, žena koja odolijeva godinama upravo zbog ljubavi prema prirodi, cvijeću i ljudima. Posjetili smo je u Omladinskoj ulici oduševljeni onim što smo vidjeli.

Nasmijana i ljubazna Ćamila nas je dočekala sa dobrodošlicom u svom prekrasnom domu. Razgovor o cvijeću bio je izuzetno ugodan, a saznali smo da cvijeće sadi još od djetinjstva kada je to radila sa svojom mamom. U cvjetnjaku ima oko 500 cvjetova različitih boja, oblika i trajanja. Cvijeće joj, kako kaže, ide od ruke što potvrđuje da je uzgojila i avokado, ali nijednu vrstu ne može posebno izdvojiti jer sve cvijeće voli podjednako. U svakom slučaju Ćamila nemarno sadi cvijeće i miješa različte vrste kako bi dobila efekat bosankog šarenila u čemu uspjeva.

U razgovoru smo se prisjetili kako je Ćamila u emisiji koju smo radili prije 10-ak godina “Biramo najljepši balkon, vrt i baštu” osvojila prvo mjesto. Posjetu ovoj šarmantnoj gospođi smo iskoristili da napojimo dušu, očarani skladom i ljepotom bosanskog ćilima koji izrađuje cvijećem. Možda inspiriše i vas da nešto slično napravite u svom domu.