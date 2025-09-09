VOGOŠĆANIN OMER MUSTAFIĆ, REPREZENTATIVAC BIH PUTUJE NA EVROPSKO PRVENSTVO U KICKBOXU

Na Evropskom prvenstvu za kadete i juniore u kikboxu koje će od 12. septembra biti održano u Italiji priliku da se predstavi dobio je reprezentativac BiH, 15-ogodišnji Omer Mustafić iz Vogošće, član KBS “Zulfikar”. Omera priprema trener Sinan Letuka koji kaže da se Omer vrijedno priprema i trenira tokom cijelog ljeta na nekoliko lokacija. Trener vjeruje u ovog tek stasalog mladića i smatra da nije bio nikad spremniji kao sad za nastup.

Omer u izjavi za RTV Vogošća kaže da mu je čast na prestižnom takmičenju predstavljati svoj klub, Vogošću i BiH. Kickboxom se bavi relativno kratko vrijeme, ali je svjestan svog talenta i mogućnosti. Dodaje da u Italiji očekuje najsjaniju medalju, a mi se nadamo da će mu se želja i ostvariti.

Putovanje Omera Mustafića i njegovog trenera Sinana Letuke u Italiju na Evropsko prvenstvo finansijski je podržala Općina Vogošća. Omere sretno!