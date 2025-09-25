VOGOŠĆANI PODRŽAVAJU RAD UDRUŽENJA POMOZI.BA

Udruženje Pomozi.ba je neprofitna humanitarna organizacija koja svojim djelovanjem pomaže ugroženim ljudima na području cijele Bosne i Hercegovine, ali i šire. Pomoć u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba timovi Pomozi.ba pružaju povratnicima, starim i iznemoglim licima, samohranim majkama, porodicama bez stalnih primanja, djeci bez roditelja, osobama sa invaliditetom, oboljelima, migrantima…Ovo udruženje ima uspješnu saradnju sa vogošćanskim udruženjima koji imaju sličnu ideju i ciljeve.

U razgovoru sa predsjednikom udruženja Elvirom Karalićem smo saznali da podržavaju sve transparentne projekte i da im je osnovni cilj biti human i buditi humanost kod drugih, a takvih projekata i udruženja u Vogošći ima dovoljno.

U anketi koju smo uradili u našoj Općini sa pitanjem znaju li nešto o udruženju, prate li njihov rad i sl. svi su imali samo riječi hvale. Kažu da redovno podržavaju akcije udruženja Pomozi.ba. Od svog osnivanja prije 13 godina udruženje je kroz različite projekte pružilo pomoć za oko 2 miliona osoba kojima je neka vrsta pomoći potrebna. Tako da svaka čast Pomozi.ba!