VOGOŠĆANI OKUPLJANJEM U SEMIZOVCU ODALI POČAST LEGENDARNOM HALIDU BEŠLIĆU

U gradovima Bosne i Hercegovine, regiona, ali i svijeta jučer su organizovana okupljanja u čast legendarnog pjevača Halida Bešlića, čovjeka koji je ostavio nezbrisiv trag na muzičkoj sceni. Okupljanja u znak zahvalnosti i sjećanja, održana su u više od stotinu gradova – od Bosne i Hercegovine do daleke Australije. Emotivni ispraćaj voljenom Halidu upriličili su i vogošćani. Brojni građani okupili su se, kako kažu u njegovoj avliji u Semizovcu kod pumpe Bešlića, kako bi mu odali počast i oprostili se od muzičkog velikana i humaniste.

Na mjestu gdje je Halid volio sjediti, piti kafu i dočekivati prijatelje i svakog čovjeka s osmjehom koji je uvijek bio iskren, sada stoje njegova slika, cvijeće, CD-ovi te posljednja ukrštenica koju je popunio.