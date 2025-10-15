VOGOŠĆANI I DALJE BEZ GRIJANJA – PROBLEM U SERVISERU, MAZUTA IMA DOVOLJNO

Grupa građana iz općine Vogošća jutros se okupila ispred preduzeća “Bags-Energotehnika” kako bi saznali kada će i hoće li početi nova grijna sezona. Nezadovoljstvo među stanovnicima raste jer su temperature ovih dana znatno niže, a radijatori u stanovima još uvijek hladni. Okupljeni građani ističu da svake godine imaju slične probleme s početkom grijne sezone i da bi voljeli da se situacija konačno riješi na vrijeme. Kažu da su došli ispred preduzeća kako bi dobili konkretne informacije o terminu puštanja grijanja, jer, kako navode, „kalendarski je jesen odavno počela, a hladnoće su već prisutne”. Stanovnici poručuju da je situacija postala neizdrživa, posebno za porodice s djecom i starije osobe, te očekuju da se nadležni što prije oglase i riješe problem kako bi grijna sezona konačno počela.

Direktor preduzeća “Bags-Energotehnika” Enis Džihanić kazao je da je problem u serviseru koji je zadužen za pokretanje sistema grijanja. Prema njegovim riječima, tehnički tim je već obaviješten. Dodao je da mazuta ima dovoljno, te da će grijanje biti pušteno čim serviser završi potrebne radove.

Podsjetimo, jučer je u Sarajevu održana press konferencija na kojoj je ministar komunalne privrede Kantona Sarajevo Mladen Pandurević govorio o situaciji u Vogošći. Ministar je optužio direktora “Bagsa” da nije preduzeo ništa da počne grijanje, te da “nema namjeru da to uradi”. Na pitanje hoće li građani Vogošće imati grijanje Pandurević je kazao: “Što se tiče Ministarstva i Vlade KS svi uslovi su ispunjeni. Obezbijeđen je novac, obezbijeđen je mazut. Radi se o vrijednosti od million i po maraka. Od njih smo prije 15 i više dana napismeno dobili da su spremni krenuti sa sezonom grijanja. Kada sam jutros otišao tamo našao sam ih potpuno nespremne. Nisu ni pokušali da upale gorionike i čak nisu našli ni stručnjake da to urade. Mi smo poslali ekipe iz “Sarajevogasa” i “Toplana” koji su dobili zadatak da ne napuštaju Bags dok gorionike ne stave u pogon”.

Također, nakon što je jučer naša ekipa pokušala dobiti izjavu od Enisa Džihanića, direktora preduzeća “Bags-Energotehnika”, a on to odbio, u poslijepodnevnim satima je medijima poslao mail u kojem stoji da je ministar prilikom jučerašnje posjete Bagsu upoznat sa problemom do kojeg je došlo nakon generalnog remonta. Dalje navodi da je od obećanih 1,3 miliona preduzeću uplaćeno samo 300.000 KM i da Sporazum na jedan milion kojim bi se finansirala ova grijna sezona nije uplaćen. Raspoloživi kapaciteti energenta, mazuta od 25 tona su dovoljni samo za toplu probu, stoji u saopćenju za javnost preduzeća “Bags-Energotehnika”.

Ono što je sigurno jeste da će građani Vogošće još neko vrijeme morati strpljivo čekati da njihovi radijatori konačno postanu topli.