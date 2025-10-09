VOGOŠĆA DOBILA DRUGI MURAL “NAŠI OTISCI”

U sklopu obilježavanja Dječije nedjelje, na zgradi Javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća postavljen je mural pod nazivom „Naši otisci”. Ovaj veseli i simbolični projekat okupio je članove Udruženja „Dajte nam šansu“, Saveza „Sumero“ i jednog vogošćanskog staračkog doma koji su svojim rukama i bojama unijeli radost i život u zidove KSC-a. Ovim je zaokružen projekat koji je otpočeo u okviru manifestacije “Vogošćanski dani 2025”.

Vogošćanska umjetnica Tamara Vučinić – Kahriman je zajedno sa učesnicima projekta oslikala sliku, a njima se pridružio tada i općinski načelnik Migdad Hasanović. Cilj projekta bio je ne samo uljepšati javni prostor, nego i potaknuti druge da vjeruju u moć stvaralaštva i zajedništva.

Postavljanje murala izazvalo je mnogo pozitivnih reakcija građana koji su s oduševljenjem pozdravili ovu ideju, smatrajući da Vogošća postaje sve ljepše i živopisnije mjesto zahvaljujući upravo ovakvim projektima. Ovaj zajednički rad je od danas ovjekovječen na zidu Upravne zgrade JU KSC Vogošća “Jasmin Isanović Žuti”.