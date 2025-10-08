VLADA KS NASTAVLJA SE POIGRAVATI SA GRAĐANIMA VOGOŠĆE

Stanovnici Vogošće koji koriste grijanje preduzeća Bags Energotehnika i dalje su bez grijanja. Za danas je bila najavljena posjeta Bagsu ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Mladena Pandurevića međutim nije se pojavio. Također i press koji je najavljen za danas je otkazan. Na današnji sastank nije bio niko pozvan od nadležnih iz Općine Vogošća ali su vijećnici samoinicijativno došli kako bi saznali da li će biti grijanja. Direktor Džihanić ističe da se nada da će narednih dana ovaj sastanak biti održan te tvrdi da će grijanja biti. Ono što je sigurno da se Vlada KS i dalje poigrava sa našim sugrađanima i da je i ova sezona grijanja i dalje neizvjesna.