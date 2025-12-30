VELIKO PRIZNANJE ZA FK UNIS: DJEČACI NA KAMPU „ELITNI OMLADINSKI IGRAČI”

Dječaci Fudbalskog kluba Unis Ajdin Numanović, Anur Veljan, Benjamin Velić i Amar Kurbagić učestvovali su na kampu „Elitni omladinski igrači”, koji je održan u Trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Ovaj kamp okupio je talentovane mlade fudbalere iz cijele zemlje, pružajući im priliku da treniraju u vrhunskim uslovima i rade prema savremenim metodama rada s mladim sportistima.

Mladi fudbaleri FK Unis ističu se velikom ljubavlju prema fudbalu, redovnim treninzima i ozbiljnim pristupom sportskim obavezama. Njihova posvećenost, disciplina i timski duh prepoznati su i kroz poziv na ovaj prestižni kamp, što predstavlja veliko priznanje kako za dječake, tako i za njihov klub i trenere.

Tokom boravka u Zenici, dječaci su imali priliku unaprijediti tehničke i taktičke vještine, steći nova prijateljstva i dragocjena iskustva koja će im koristiti u daljem sportskom razvoju. Učešće na kampu „Elitni omladinski igrači” dodatna je motivacija mladim fudbalerima FK Unis da nastave vrijedno trenirati, vjeruju u sebe i s ponosom predstavljaju svoj klub na budućim takmičenjima.