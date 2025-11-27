VELIKI USPJEH NA IDEATHONU: UČENICE SŠC VOGOŠĆA OSVOJILE 2. MJESTO SA PROJEKTOM “DIGITALNI VRT”

Sjajne vijesti dolaze iz svijeta inovacija. Na Ideathonu za srednje stručne škole Kantona Sarajevo, održanom u sklopu SEDEP projekta, u partnerstvu sa Sarajevo Unlimited 2025 i Networks INT, učenice SŠC Vogošća ostvarile su izuzetan rezultat i zasjale među najboljima.

Tim u sastavu Nejra Gračanlić, Meliha Tabaković i Sumeja Ajanović, uz podršku i vodstvo koordinatorice prof. Enise Mekić, osvojio je drugo mjesto sa svojim inovativnim projektom “Digitalni vrt” – idejom koja spaja tehnologiju, ekologiju i kreativnost na potpuno novi način.

Ovaj uspjeh je dokaz njihove upornosti, maštovitosti, timskog duha i znanja koje svakodnevno njeguju u školskim klupama. Iz SŠC Vogošća ističu da su ponosni na njih jer su pokazale da mladi mogu biti pokretači pozitivnih promjena i inspiracija drugima.

Ovaj rezultat motivacija je da još hrabrije koračaju naprijed, podržavaju mlade talente i stvaraju okruženje u kojem svaka dobra ideja može postati velika. Bravo, djevojke – vaš uspjeh je ponos cijele škole i dokaz da se trud, znanje i ustrajnost uvijek isplate!