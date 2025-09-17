VAŽENJE ELEKTRONSKIH ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA OSIGURANICIMA ZAVODA PRODUŽENO DO 31.12.2025. GODINE

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obavještava sve svoje osiguranike da je donesena odluka o produženju važenja elektronskih zdravstvenih knjižica do 31. decembra 2025. godine. Ova odluka je donesena kako bi se osiguralo da svi građani i dalje nesmetano ostvaruju svoja prava iz zdravstvene zaštite bez prekida i dodatnih administrativnih poteškoća.

Produženje važenja zdravstvenih knjižica ima za cilj da omogući dovoljno vremena za eventualne tehničke i organizacione izmjene, te da se osiguranicima pruži siguran i jednostavan pristup zdravstvenim uslugama. Time se izbjegavaju gužve i administrativna opterećenja koja bi mogla nastati u slučaju ranije zamjene knjižica. Knjižica se obično preuzima nakon nekoliko dana, dok se do tada može koristiti potvrda da je zahtjev predat ističe Dženan Tikveša rukovodilac Službe pravnih poslova Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Zavod podsjeća osiguranike da prate zvanične obavijesti, te da će javnost biti blagovremeno informisana o svim narednim koracima i eventualnim izmjenama u vezi sa zdravstvenim knjižicama. Na ovaj način, građanima se garantuje kontinuitet zdravstvene zaštite, sigurnost u ostvarivanju prava i lakši pristup uslugama zdravstvenog sistema.