VATROGASCI UPOZORAVAJU, TOKOM PROLJETNIH RADOVA VATRA NIKAKO BEZ NADZORA

Vogošćanski vatrogasci pozivaju građane na odgovorno ponašanje prilikom odlaganja i spaljivanja korova i drugog otpada u vrijeme proljetnjih radova na uređenju okućnica i vrtnih površina. Vjetrovito vrijeme vatru bez nadzora može vrlo brzo proširiti u požar sa nesagledivim posljedicama. Takve aktivnosti su uvijek rizične i oprez je neophodan, ukoliko postoji opravdan razlog za spaljivanje nečega preporučuje se prvobitno pozvati vatrogasce na broj 123.

Još jednom apelujemo svima koji će narednih dana pripremati svoje obradive površine ili čistiti dvorišta da vode računa kada zapale vatru na otvorenom, da ne dođe do neželjenih posljedica, požara koji će ugroziti i njihovu i tuđu imovinu. Za one građane koji usljed izazivanja požara koji za posljedicu ima veliku materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote podsjećanje da je za to u skladu sa Zakonom predviđena visoka novčana kazna, kao i kaznena odgovornost.