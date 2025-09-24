VATROGASCI APELUJU NA GRAĐANE DA OČISTE SVOJE DIMNJAKE

Vrijeme je za nabavku ogrijeva i pripremu kotlova i sistema za grijanje. Veoma je važno da se očiste peći i dimnjaci, jer čak i nekoliko milimetara nataložene čađi može značajno smanjiti energijsku efikasnost, takođe nataložena čađ može uzrokovati zapaljenje dimnjaka. Prije nego li upalimo svoje peći potrebno je takođe provjeriti i ima li oštećenja na dimnjaku, sistemu grijanja itd. Sve te poslove treba povjeriti stručnjacima, čak i mali propust može imati ozbiljne posljedice.

Za peć na čvrsti ogrijev dimnjak treba redovno održavati, čistiti ložište te osigurati dovoljan pristup svježeg zraka. Ukoliko dođe do zapaljenja treba odmah pozvati vatrogasce i izaći iz zadimljene prostorije. Ukoliko je moguće od dimnjaka odmaći sve stvari i nikako ne polijevati vodom. Broj za hitne intervencije vatrogasaca je 123.