UZEIR MERDŽANOVIĆ: PLANINARENJE JE MOJ HOBI, ALI I NAČIN ŽIVOTA

Planine i priroda su jedna od alternativa za bijeg od svakodnevnice i zatvorenih prostora. Mnogima su to bila prva planinarska iskustva koja su malo po malo prerasla u hobi i ljubav prema ovom sportu. Odlazak u prirodu i kretanje na čistom zraku predstavlja aktivan način odmora koji uprkos uloženom fizičkom naporu čovjeka ispunjava novom snagom i zadovoljstvom. To nam je potvrdio i naš sugrađanin Uzeir Merdžanović , koji je već dugi niz godina član PD “Planinar” i bavi se planinarenjem a ujedno je i najstariji predsjednik PD„Planinar“.