UZ SLOGAN “KORISTI SRCE ZA AKCIJU” ISPRED DOMA ZDRAVLJA VOGOŠĆA OBILJEŽEN SVJETSKI DAN SRCA

JU Dom zdravlja KS obilježila je danas Svjetski dan srca javnozdravstvneom aktivnošću ispred OJ Doma zdravlja Vogošća.

Tom prilikom, stručni timovi JU Dom zdravlja KS u saradnji sa Udruženjem medicinskih sestara i tehničara u FBiH i kompanijom Bosnalijek d.d. pružali su savjete u vezi prevencije kardiovaskularnih oboljenja.

Akcija u okviru koje su stručni timovi porodične medicine mjerili krvni pritisak i šećer u krvi privukla je veliki broj naših sugrađana.

Zadovoljni smo današnjim interesovanjem građana Općine Vogošća. Postigli smo cilj, a to je da ovim preventivnim pregledima ukažemo na važnost srca i cijelog kardiovasularnog sistema. Srce je najvažniji organ i ono počinje kucati već u trećem mjesecu. I moždani i srčani udari često dolaze bez najave, bez nekih većih simptoma, a često znaju biti fatalni za pacijenta. U svijetu je još uvijek najveći procenat smrtnosti koji je uzrokovan kardiovaskularnim problemima. Zbog svega navedenog, srce trebamo posebno čuvati, rekao je mr.sci.med.prim.dr. Almir Pašagić, specijalista porodične medicine i direktor OJ Doma zdravlja Vogošća.

Kompanija “Bosnalijek d.d” u toku akcije podjelila je 200 pakovanja acetilsalicilne kiseline Bospirin Protect lijeka koji je od posebnog značaja u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.