UZ SLOGAN “KORISTI SRCE ZA AKCIJU” ISPRED DOMA ZDRAVLJA VOGOŠĆA OBILJEŽEN SVJETSKI DAN SRCA

Od
Azra Mešanović
-
73

JU Dom zdravlja KS obilježila je danas   Svjetski dan srca javnozdravstvneom aktivnošću ispred  OJ Doma zdravlja Vogošća.

Tom prilikom, stručni timovi JU Dom zdravlja KS u saradnji sa Udruženjem  medicinskih sestara i tehničara u FBiH i  kompanijom Bosnalijek d.d. pružali su savjete u vezi prevencije kardiovaskularnih oboljenja.

Akcija u okviru koje su stručni timovi porodične medicine mjerili krvni pritisak i šećer u krvi privukla je  veliki broj naših sugrađana.

Zadovoljni smo današnjim interesovanjem građana Općine Vogošća. Postigli smo cilj, a to je da ovim preventivnim pregledima ukažemo na važnost srca i cijelog kardiovasularnog sistema. Srce je najvažniji organ i ono počinje kucati već u trećem mjesecu. I moždani i srčani udari često dolaze bez najave, bez nekih većih simptoma, a često znaju biti fatalni za pacijenta. U svijetu je još uvijek najveći procenat smrtnosti koji je uzrokovan kardiovaskularnim problemima. Zbog svega navedenog, srce trebamo posebno čuvati, rekao je mr.sci.med.prim.dr. Almir Pašagić, specijalista porodične medicine i direktor OJ Doma zdravlja Vogošća.

Kompanija “Bosnalijek d.d” u toku akcije podjelila je 200 pakovanja acetilsalicilne kiseline Bospirin Protect lijeka koji je od posebnog značaja u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

