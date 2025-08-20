UTICAJ LJETNIH VRUĆINA NA KUĆNE LJUBIMCE I ŽIVOTINJE

Ljetni dani donose visoke temperature koje, iako prijaju mnogim ljudima, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu kućnih ljubimaca, ali i drugih životinja. Za razliku od ljudi, životinje nemaju efikasan sistem hlađenja, pa su izloženije riziku od dehidracije, toplotnog udara i drugih zdravstvenih komplikacija. Psi i mačke najčešće ne mogu dovoljno brzo da se rashlade – psi dahtanjem, a mačke traženjem hlada. Posebno su osjetljivi psi sa kratkim njuškama (poput mopseva i buldoga), starije životinje, štenci i kućni ljubimci koji imaju višak kilograma. Ostaviti psa u parkiranom automobilu, čak i na nekoliko minuta, može biti kobno.

Vrući asfalt također može izazvati opekotine na šapama, pa se preporučuju šetnje u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Voda mora uvijek biti dostupna, a mjesto boravka rashlađeno i zaštićeno od direktnog sunca. Domaće životinje, kao što su krave, ovce, koze i konji, mogu pretrpjeti ozbiljan stres zbog visokih temperatura, što utiče na njihovu produktivnost i zdravlje. Nedostatak hlada i svježe vode može dovesti do dehidracije, slabijeg apetita i opšteg pada imuniteta. Osiguravanje prirodne hladovine, dodatnih izvora vode i dobre ventilacije je neophodno.

Svi vlasnici životinja imaju odgovornost da im tokom ljeta osiguraju odgovarajuće uslove. Prevencija je ključ: hladovina, svježa voda, izbjegavanje vrućina i redovno praćenje ponašanja ljubimaca i stoke može spriječiti mnoge probleme.

Briga o životinjama u ljetnim mjesecima zahtijeva pažnju i odgovornost. Uz osnovne mjere zaštite i malo pažnje, možete pomoći svojim ljubimcima i domaćim životinjama da sigurno prežive visoke temperature. Ne zaboravite – oni ovise o nama!