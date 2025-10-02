USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA PERIOD 01.01. – 30.06.2025. GODINE

Komisija za Statut i propise i u periodu od 01.01. – 30.06.2025. godine održala je sedam sjednica, na čijem dnevnom redu je bilo 14 tačaka. Prije svakog održavanja sjednice Općinskog vijeća Vogošća, Komisija je razmatrala usklađenost predloženih materijala sa zakonima i podzakonskim propisima, kao i Statutom Općine Vogošća. U izvještajnom periodu Komisija nije imala primjedbi na meterijale za sjednice Općinskog vijeća Vogošća. U toku svog rada Komisija za Statut i propise je imala srtručnu i administrativno-tehničku podršku od strane Stručne službe za poslove Općinskog vijeća.

Drugostepena stručna komisija u periodu od 01.01. – 30.06.2025. godine održala je dvije sjednice, na čijem dnevnom redu su bile ukupno 3 tačke U izvještajnom periodu Drugostepena stručna komisija je razmatrala Prigovor Hrnjić Mirele na obavijest Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Vogošća i po istom donijela Rješenje. U svom radu Komisija je imala administrativno-tehničku podršku od strane Stručne službe za poslove Općinskog vijeća.

Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova u periodu od 01.01.-30.06.2025. godine održala je jednu sjednicu, na čijem dnevnom redu su bile 2 tačke. U izvještajnom periodu Komisija je razmotrila Pravilnik o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa područja općine Vogošća i Izvještaj o provedenim aktivnostima na dodjeli stipendija općine Vogošća u školskoj/akademskoj 2024/2025. godini, te u okviru svojih nadležnosti donijela određene zaključke. U toku svog rada Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova je imala stručnu i administrativno-tehničku podršku od strane Stručne službe za poslove Općinskog vijeća.

Komisija za izbor i imenovanja i u periodu od 01.01. – 30.06.2025. godine održala je 8 sjednica, na čijem dnevnom redu su bile ukupno 24 tačke. U izvještajnom periodu Komisija je utvrdila i predložila Općinskom vijeću donošenje Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog (1) člana Općinske izborne komisije Vogošća, Odluke o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Vogošća za 2025. godinu. U izvještajnom periodu, Komisija je dala saglasnost na Rješenje o razrješenju Općinskog pravobranioca i Rješenje o imenovanju Općinskog pravobranioca, te predložila Općinskom vijeću donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica, kao i Rješenje o razrješenju člana Komisije za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica i Rješenje o imenovanju člana Komisije za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica. Komisija je donijela Rješenja o godišnjem odmoru za Općinskog načelnika, Općinskog pravobranioca, predsjedavajućeg Općinskog vijeća i zamjenike predsjedavajućeg Općinskog vijeća U izvještajnom periodu Komisija izvršila otvaranje, pregledanje i klasifikaciju prijava kandidata na Javni oglas za imenovanje jednog (1) člana Općinske izborne komisije Vogošća, obavila stručno testiranje kandidata koje se sastoji od pismenog i usmenog dijela (intervju) za imenovanje jednog (1) člana Općinske izborne komisije Vogošća i bodovanje kandidata, izvršila konačno bodovanje kvalifikovanih kandidata na na Javni oglas za imenovanje jednog (1) člana Općinske izborne komisije Vogošća, sačinila rang-liste uspješnih kandidata i predložila Općinskom vijeću Izvještaj o provedenom postupku kvalifikacije kandidata i prijedlog rang-liste za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Vogošća i Rješenje o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije. U toku svog rada Komisija za izbor i imenovanja je imala stručnu i administrativno-tehničku podršku od strane Stručne službe za poslove Općinskog vijeća.

Komisija za odlikovanja i priznanja u periodu od 01.01. – 30.06.2025. godine održala je četiri sjednice, na čijem dnevnom redu je bilo ukupno 6 tačaka. U izvještajnom periodu Komisija je objavila Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Općinskih priznanja, izvršila evidentiranje pristiglih prijedloga za dodjelu priznanja i nagrada, razmatrala i utvrdila prijedloge kandidata za dodjelu općinskih priznanja i predložila Općinskom vijeću donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Vogošća za 2025. godinu. Komisija je razmatrila i amandmane pristigle na prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine i po istim donijela zaključke. U toku svog rada Komisija za odlikovanja i priznanja je imala administrativno-tehničku podršku od strane Stručne službe za poslove Općinskog vijeća.

Komisija za budžet i finansije u periodu od 01.01. – 30.06.2025. godine održala je tri sjednice, na čijem dnevnom redu je bilo ukupno 10 tačaka. U izvještajnom periodu u skladu sa svojim nadležnostima praćenja izvršenja Budžeta Komisija je razmatrala i dala mišljenje na Odluku o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Vogošća za 2025. godinu, Plan rada i finansijski plan JU „Kulturno-sportski centar“ Vogošća za 2025. godinu, Izvještaj o jednokratnim novčanim davanjima licima u stanju socijalne potrebe za period 01.01.-31.12.2024 godine, Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za 2024. godinu i godišnji obračun za 2024. godinu, Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2025. Godinu, Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU „Kulturno-sportski centar“ Vogošća za period 01.01.-31.12.2024. godine, Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JP RTV Vogošća d.o.o. za 2024. godinu i Amandman koji je pristigao na prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Vogošća za 2025. godinu. U toku svog rada Komisija za budžet i finansije je imala administrativno-tehničku podršku od strane Stručne službe za poslove Općinskog vijeća.