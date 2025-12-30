USVOJEN BUDŽET OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2026.GODINU U IZNOSU OD PREKO 24 MILIONA MARAKA

USVOJEN BUDŽET OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2026.GODINU U IZNOSU OD PREKO 24 MILIONA...

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 30.12.2025.godine svoju 13.redovnu sjednicu. Nakon redovnih uvodnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative, pristupilo se usvajanju Budžeta Općine Vogošća za 2026.godinu. Budžet je usvojen u visini od 24.470.000,00 KM.

Vijećnici su usvojili dva akciona plana i to: Gender akcioni plan Općine Vogošća za period od 2026. do 2031. godine i Lokalni akcioni plan zapošljavanja Općine Vogošća za period 2026. godine – 2028. godine. Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) Općine Vogošća je u formi nacrta upućen u javnu raspravu.

Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi općine Vogošća i prateći Pravilnik.

Usvojena je Odluka o priznanjima Općine Vogošća i Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade vijećnicima, članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća.

Data je saglasnost na potpisivanje ugovora o partnerstvu za realizaciju projekta „Spomen soba šehidima i poginulim borcima Općine Vogošća“.

Usvojena su još tri plansko – programska dokumenta i to: Program rada Općinskog načelnika, Jedinstvenog Općinskog organa uprave i ostalih Općinskih službi Općine Vogošća za 2026. godinu, zatim Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2026.godinu, te Plan rada i finansijski plan JU „Kulturno-sportski centar“ Vogošća za period 01.01.-31.12.2026.godine.

Snimak sjednice možete pogledati u programu Televizije Vogošća u subotu 03.01.2026.godine od 14 sati, dok će odgovori na vijećnička pitanja biti emitovani u subotu 03.01.2026,godine od 20 sati.