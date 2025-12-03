USRI VOGOŠĆA: OSOBAMA SA INVALIDITETOM DOVOLJAN JE I OSMIJEH

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra proglašeno je 1992. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Udruženje za sport i rekreaciju invalida (USRI) Vogošća jedno je od onih koji su ambasadori svoje lokalne zajednice.

Predsjednik Udruženja Suad Fejzić ponosan je na saradnju sa Udruženjem „Radost života“ koje brine o djeci sa poteškoćama u razvoju.

S obzirom da nam se polahko bliži kraj godine iz Udruženja za sport i rekreaciju invalida Vogošća ističu da su ponosni na ostvarene rezultate.