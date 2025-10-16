USPJEŠNO PROVEDEN NADZOR NAD KVALITETOM USLUGA U OPĆINI VOGOŠĆA

U Općini Vogošća je uspješno obavljen nadzorni audit od strane certifikacijske kuće Bureau Veritas odnosno provjera održavanja i kontinuiranog poboljšavanja sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015.

Auditor je bio gosp Nijaz Alispahić, koji je obišao službe za upravu, te metodom slučajnog uzorka utvrdio da se sistem održava, da funkcioniše i da su evidentna poboljšanja. Nisu pronađene neusklađenosti u sistemu pružanja usluga građanima.

Zahtjevi ovog međunarodnog standarda imaju za cilj jačanje kvaliteta i povećanje zadovoljstava korisnika usluga kroz efektivnost sistema uključujući procese kontinuiranog unapređenja.

Certifikat je produžen jer je Općina Vogošća jedna od uspješnijih općina u BiH što dokazuju brojna istraživanja koja su vršena kad je u pitanju transparentnost, trošenje budžetskih sredstava i uključenost građana u sve oblasti iz nadležnosti lokalne zajednice. Certifikat je snažan podsticaj svim zaposlenim u Općini Vogošća da još kvalitenije i efikasnije rade svoj posao, jer su upravo ljudski resursi glavni akteri provođenja kvalitetnog pružanja usluga građanima.

Ovim je Općina Vogošća potvrdila svoju opredijeljenost da razvija i poboljšava sistem upravljanja kvalitetom i postiže što veći stepen zadovoljstva korisnika usluga.