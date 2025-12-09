USPJEŠAN PROJEKAT OŠ “ZAHID BARUČIJA”: PRODUŽENI BORAVAK SVEČANO POČEO SA RADOM

U Osnovnoj školi “Zahid Baručija” danas su svečano otvorene novosagrađene prostorije za produženi boravak. Otvaranju su prisustvovali ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović i općinski načelnik Migdad Hasanović, kao i direktor pomenute škole Refik Kurtović.

Otvaranje produženog boravka u OŠ “Zahid Baručija” predstavlja važan korak ka modernijem, kvalitetnijem i pristupačnijem obrazovanju. Novi prostor uređen je tako da djeci pruži sigurno, poticajno i kreativno okruženje u kojem mogu boraviti nakon redovne nastave. Kroz različite aktivnosti, učenici će moći kvalitetno iskoristiti vrijeme – učeći, igrajući se, razvijajući svoje vještine i gradeći međusobno prijateljstvo.

Škola je ovim projektom pokazala predanost potrebama lokalne zajednice i spremnost da konstantno unapređuje svoj rad. Produženi boravak ima za cilj da učenicima omogući bolju organizaciju obaveza, ali i razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija.

Posebna pažnja posvećena je kreativnom izražavanju, timskom radu i jačanju radnih navika, što će zasigurno imati pozitivan utjecaj na njihov cjelokupan razvoj. Današnje svečano otvaranje još je jedna potvrda da ulaganje u obrazovanje ostaje jedan od ključnih prioriteta naše zajednice.