UROŠ GUTIĆ I EMINA ALAGIĆ POBJEDNICI OVOGODIŠNJE UTRKE “VOGOŠĆA 5K”

U subotu je u Vogošći u organizaciji JU KSC Vogošća osmi put zaredom održana utrka “Vogošća 5K”. Kroz cilj je prošlo 312 učesnika, a najbolji trkač u muškoj konkurenciji je Uroš Gutić iz Nevesinja, dok je najbrža trkačica bila Emina Alagić iz Sarajeva. Najbrža Vogošćanka, kao i prošle godine, je bila Selsebil Sinanović, dok je najbrži Vogošćanin Enes Efendić. Ove godine je prvi put, prije glavne održana trka za djecu “Bash kids run” koja je izazvala oduševljenje kod najmlađih učesnika.

I ove godine su okupljeni sportisti, trkači, atletičari i rekreativci s ciljem promocije zdravog načina života. Prije starta učesnike utrke pozdravio je Migdad Hasanović, načelnik Općine Vogošća. Zaželio je svima mnogo sportske sreće, a na kraju je pobjednicima sa pomoćnicom Jasminom Fazlić uručio medalje, diplome i prigodne poklone.

Na događaju su podršku pružili pripadnici VD “Vogošća”, a učesnike i goste je zabavljao Dram orkestar.