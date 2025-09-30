POVRATNICI IZ RS-a TVRDE DA IM JE UKINUTO PRAVO LIJEČENJA U KS

Povratnici u manji bh entitet su se nakon odluke da više ne mogu koristiti zdravstvene usluge u KS našli u velikim problemima. U svoj rodni kraj su se vratili sa namjerom da žive i koriste svoja prava kao i drugi bh građani, međutim nakon ove odluke pitanje je hoće li i mogu li ostati u mjestu gdje su prijavljeni. Mahom je riječ o starijim osobama koji su svoj radni vijek uglavnom proveli u FBiH i tu i ostvarili zasluženu penziju. Nakon informacije koja se pojavila u medijima da povratnici u Han Pijesak, koji su prijavljeni u mjestu povratka, nemaju pravo na liječenje u zdravstvenim ustanovama u KS kontaktirali smo Ramu Čardakovića jednog od povratnika u selo Stoborani.

Ramo je, kao i ostali povratnici, ogorčen jer im se na ovaj način ukida osnovno ljudsko pravo, pravo na liječenje. Dodaje da je to za sve one koji su se odlučili na povratak poniženje i uvreda i da se na ovaj način urušava Bosna i Hercegovina. U razgovoru sa odgovornima u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS povratnici nisu naišli na razumijevanje, ali pomoć u rješavanju njihovog problema očekuju od Ćamila Durakovića, potpredsjednika RS-a.

I mi smo kontaktirali Ministarstvo zdravstva KS i dobili odgovor da je pitanje povratnika i njihovog prava na korištenje zdravstvenih usluga u KS nadležnost Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. U Zavodu nismo dobili odgovor iako nam je povrđeno da ćemo dobiti izjavu o ovoj temi. Uradili smo i anketu na vogošćanskim ulicama i od naših sugrađana saznali da nisu znali za informaciju da povratnici u RS ne mogu koristiti zdravstvene usluge u KS. Saznali smo da uglavnom nisu dovoljno informisani, ali da oštro osuđuju uskraćivanje prava građanima BiH gdje god da žive.