UDRUŽENJE „ZDRAVO ODRASTANJE“ REALIZUJE PROJEKAT „ZNAMO , MOŽEMO, HOĆEMO“

Članovi Udruženja Zdravo odrastanje uspješno čuvaju naše kulturno nasljeđe i bogatstvo BIH od zaborava. Projekat koji njeguje našu tradiciju, konkretno tkanje ćilima, Članovi udruženja realizuju zajedno sa članovima udruženja Budi mi drug, a finansira ga Federalno ministarstvo kulture i sporta KS.

Nakon edukacije o tkanju ćilima krenuli su u samo tkanje šaranje bosanskog ćilima. Radost na licima svih se vidi, a pozitivna atmosfera se upotpunjava pjevanjem sevdalinki koja je također dio naše bogate tradicije i kulture.

Osim njegovanja tradicije cilj ovog projekta je i razvijanje fine motorike ruku, koncentracije, tečnosti, preciznosti a sve kroz pjesmu i tkanje.