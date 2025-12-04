UDRUŽENJE ZA KREATIVNO UČENJE „MAK“ U SUBOTU ORGANIZUJE DONATORSKO VEČE POD NAZIVOM „ TVOJE MALO NJIHOV SVEMIR“

„ Tvoje malo njihov svemir“ naziv je donatorske večeri koje Udruženje za kreativno učenje „Mak“ organizuje u subotu 06-12-2025. godine u 18 sati u Velikoj sali općine Vogošća. Ovo je peti put da ovo udruženje organizuje donatorsko veče u povodu obilježavanja Dana osoba sa invaliditetom ali i prikupljanja sredstava za kvalitetniji rad Centra za senzornu integraciju u Vogošći te opremanje nove sobe za senzornu integraciju koja je prijeko potrebna.

Udruženje MAK osnovano je prije šest godina, do sada je implementiralo veliki broj projekata. Sredstva koja će se prikupiti na ovoj večeri utošit će se na još kvalitetnije i veće mogućnosti terapija senzorne integracije i logopeda djece sa poteškoćama u razvoju.

Uz druženje sa zanimljivim ljudima, odličan program i prigodnu aukciju na kojoj će se moći licitirat za raličite proizvode, prisutni će imati priliku i da se bolje upoznaju sa radom udruženja za kreativno učenje MAK. Pokrovitelj događaja je Općina Vogošća.

U prostorijama koje je udruženje dobilo na korištenje od Općine Vogošća uspostavljen je centar za senzornu integraciju. Na terapijama osim djece djece su i njihovi roditelji koji pristupaju savjetovanju, a edukacije prate i saradnici centra, stručnjaci iz raznih oblasti kao što su zdravstveni radnici, pedagozi, psihoterapeuti i defektolozi.