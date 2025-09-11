UDRUŽENJE ZA KREATIVNO UČENJE “MAK” JEDNO OD DOBITNIKA ZAHVALNICE OPĆINE VOGOŠĆA

Udruženje za kreativno učenje “MAK” dobilo je zahvalnicu Općine Vogošća za svoj nesebičan rad i doprinos u oblasti obrazovanja i kreativnog razvoja mladih. Pomenuto udruženje osnovano je prije sedam godina, a do sada je implementiralo veliki broj projekata. Ovim priznanjem, prepoznata je njihova posvećenost, trud i energija koju svakodnevno ulažu u stvaranje boljih prilika za djecu i omladinu naše zajednice.

Udruženju za kreativno učenje “MAK” već godinama s puno entuzijazma i ljubavi radi na osnaživanju djece i mladih kroz obrazovanje, kreativne radionice i različite društveno-korisne projekte. U februaru ove godine otvorena još jedna soba za senzornu integraciju, a sve to uz pomoć Općine Vogošća. Sada su sve prostorije opremljene tako da terapeuti moge planirati kako će koristiti pojedine elemente, te prilagođavati aktivnosti ovisno o sposobnostima i potrebama djeteta koja se javljaju zbog poremećaja iz spektra autizma, ali mogu se javiti i neovisno od drugih razvojnih teškoća.

Ovo priznanje potvrđuje da su napori Udruženja prepoznati i cijenjeni, te da njihov rad ima dugoročan i pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu. MAK je kroz svoje programe uspio okupiti djecu i roditelje, nastavnike i volontere, stvarajući prostor za učenje, druženje i kreativno izražavanje.

Dodjelom zahvalnice, Općina Vogošća je poslala jasnu poruku da vrjednuje rad udruženja koja doprinose odgoju i obrazovanju novih generacija, te jačanju zajedništva. Ovo priznanje za MAK je ujedno i motiv da nastave još jače i odvažnije, sa novim idejama i projektima koji će i dalje obogaćivati društveni i kulturni život naše općine.

Udruženja za kreativno učenje „MAK“ nalazi se u ulici PO Zvijezda na broju 54. u Vogošći.